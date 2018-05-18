إدراج "حزب الله " ضمن لوائح الإرهاب عربياَ وعالمياً

أخبار الآن | دبي - الإمارت العربية المتحدة

إجماع عربي وعالمي بإدراج حزب الله اللبناني المدعوم من إيران على لوائح الجهات الإرهابية في المنطقة ، حيث أعلنت كل من دولة الامارات العربية المتحدة والسعودية والكويت والبحرين عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على مجلس الشورى لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران ، كما وأكدت السعودية أنها تسعى لوقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم الأعضاء الخمسة التابعين لـ"مجلس شورى حزب الله".

الجسم القيادي لملشيات حزب الله التابع لإيران يتكون من مجلس شورى يرعى الشؤون السياسية للحزب، ولديه نواب في البرلمان اللبناني ووزاء في الحكومة و"مجلس جهادي" كان يترأسه عماد مغنية ، ولدى الحزب الخاضع لإدارة إيران محطات إعلامية متنوعة ومؤسسسات اجتماعية وشركات استثمارية بأسماء أشخاص منتشرة بعدد من دول العالم ، ومنذ ذلك التاريخ زادت إيران من موازناته المالية ودعمه وتسليحه ليكون قوة موازية للجيش اللبناني في البلاد، يفرض سياسته على مؤسسات الدولة كلها، ويعمل وكيلا لإيران في المنطقة.

وخلال الأعوام الماضية تمثل حزب الله في البرلمان والحكومة، وشكل الثلث المعطل لقراراتها ما أدى لشلها ، وبرز دور ميليشيات حزب الله في سوريا والعراق واليمن والبحرين والكويت وغيرها كداعم ومدرب للعناصر والجماعات الإرهابية، وهو ما أظهرته الوثائق والصور في بلدان عربية عدة ، وقد شارك عشرات الآلاف من المسلحين في ميليشيا حزب الله في الدفاع عن نظام الأسد وارتكبوا جرائم القتل والحصار والتعذيب والتهجير بحق الشعب السوري

من جهتها دول مكافحة الإرهاب أكدت أنها ستعمل بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، لوضع حد لنشاطات حزب الله، بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، وهي البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، والقياديون الذين خضعوا للعقوبات المشتركة من قبل هذه الدول، هم كل من حسن نصر الله أمين عام الحزب ونائبه نعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد ، إضافة إلى خمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي، وهم كل من طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعة سبيكترم "الطيف"، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات.

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