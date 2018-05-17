غارات إسرائيلية على عدة مواقع لحماس في غزة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شنَ طيرانُ الجيشِ الإسرائيلي، عدة غارات جوية استهدفت مواقع لجماعة حماس في غزة، أسفرت عن جرح فلسطيني بحسب مصادر أمنية فلسطينية.

وقالت وزراة الصحة إن مواطنا فلسطينيا أصيب بشظايا في قصف على بيت لاهيا، ونُقِلَ إلى المستشفى الإندونيسي، موضحا أن حالته متوسطة الخطورة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه شنّ ليل الأربعاء - الخميس غارة جوية على منشآت لحماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق نار على جنود وعلى مدينة سديروت.

وتابع البيان أن الجيش ضرب أهدافا لجماعة حماس في شمال قطاع غزة وخصوصا البنى تحتية وورشات تصنيع الأسلحة.

وقال مصدر أمني في غزة إن القصف الجوي استهدف ثلاثة مواقع، اثنان منها في بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع وآخر في منطقة السودانية شمال مدينة غزة.

وكانت دبابات إسرائيلية قصفت عدة مواقع لحماس في القطاع ردا على إطلاق نار باتجاهها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منزلا في مدينة سديروت أصيب بأضرار نيران سلاح رشاش ثقيل أطلقت من قطاع غزة دون وقوع ضحايا.

وتأتي الغارة بعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة والمواجهات الدامية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بلغت ذروتها الاثنين مع مقتل 60 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس.

وتشهد غزة منذ 30 مارس /آذار مسيرات "العودة" التي يشارك فيها آلاف الفلسطينيين الذين يتجمعون على الحدود.

وتهدف "مسيرة العودة" أيضا إلى التنديد بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات.

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