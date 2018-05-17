الشرعية تتقدم بصعدة وتقطع خط إمداد الحوثيين إلى البقع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حققت الشرعية في اليمن انتصارات استراتيجية على ميليشيا الحوثي، عقب التقدم الذي أحرزته في مديرية كتاف في صعدة بتحرير تباب عجاج وخشم أضيق وجبل البرق الأحمر في منطقة العطفي، واستكمال قطع خط إمداد الميليشيات الحوثيين إلى البقع. ولقي القيادي الحوثي العقيد عبد الله الكول مصرعه مع عدد من مرافقيه بغارة لطائرات تحالف دعم الشرعية في جبهة كتاف، فيما أقر الحوثيون بمقتل القيادي عبد الناصر الجنيدي.



حققت قوات الجيش الوطني، مسنودةً بالتحالف العربي، أمس، تقدماً جديداً في مديرية «كتاف» بمحافظة صعدة، حيث تمكنت من تحرير تباب عجاج وخشم أضيق وجبل البرق الأحمر في منطقة العطفين، فيما قُتل القيادي الحوثي العقيد عبد الله الكول مع عدد من مرافقيه بغارة لطائرات التحالف في معقل الحوثيين، فيما طهرت قوات المقاومة المشتركة أكثر من 12 عزلة من المناطق المجاورة لميناء الحيمة العسكري بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة من الميليشيات.

وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الآثلة أن قوات الجيش الوطني بمديرية كتاف نفذت عملية عسكرية مباغتة صباح أمس، تمكنت خلالها من تحرير تباب عجاج وخشم أضيق وجبل البرق الأحمر في منطقة العطفين بكتاف.

وأوضح العميد أن قوات الجيش تمكنت أيضاً من تحرير ما تبقى من جيوب للميليشيا في وادي الفرع بشكل كلي، وطهرت المجمع الحكومي والخط الدولي وقرية «الحضيرة» في وادي الفرع التابع لمديرية كتاف، لتقطع بذلك خط إمداد الميليشيا الرئيس الرابط بين مركز مديرية كتاف ومنطقة البقع. ولفت قائد محور صعدة إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، علاوة على أسر اثنين من عناصرها، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، وأشار العميد الآثلة إلى أن المعارك أسفرت عن خسائر بشرية ومادّية كبيرة في صفوف الميليشيا، وأن عشرات الجثث الحوثية متناثرة في الجبال، بعد أن شهدت الجبهة فراراً لمجاميع الميليشيا من مواقعها تحت وقع نيران قوات الجيش.

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