الدنمارك تسحب قواتها الخاصة من العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات (وكالات)

أكدت الدنمارك أنها ستسحب نحو 60 جندياً من قواتها الخاصة من العراق، بعد تحرير معظم المناطق التى كانت تحت إحتلال داعش، وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الانسحاب التدريجى سيكتمل فى أواخر فصل الخريف.

وسيبقى للدنمارك 180 جنديا داخل قاعدة الأسد الجوية فى العراق، يساهمون فى عمليات المراقبة ضمن تحالف دولي ضد تنظيم داعش، وتمكنت القوات الأمنية العراقية الأحد الماضى، من ضبط أسلحة ومتفجرات من مخلفات تنظيم "داعش" الارهابى فى محافظة "صلاح الدين".

وصرح بذلك الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا" ، وأضاف أنه تم ضبط 43 "سبحة تفجير" و14 "صاعق تفجير" و3 عبوات ناسفة محلية الصنع ، و84 "كيس بارود " و10 أمتار "أسلاك تفجير" و20 بطارية صغيرة و18 "رمانة " وعتاد آخر ، ومن ناحية أخرى ألقت قيادة شرطة "نينوى " القبض على ثلاثة عناصر من "داعش " مطلوبين للقضاء، بمدينة الموصل.

وستحتفظ الدنمارك بنحو 180 عسكريا يتواجدون في قاعدة الأسد الجوية في محافظة الأنبار للمشاركة في عمليات المراقبة، كجزء من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وقالت وزارة الدفاع الدنماركية في بيان إن "عملية الانسحاب ستتم بشكل تدريجي، ومن المقرر أن تنتهي في أواخر الخريف".

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