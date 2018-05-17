الجيش المصري يقضي على 19 مسلحا في سيناء..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن مقتل 19 مسلحا وتدمير عدد من الأنفاق، شمال ووسط سيناء، في أحدث بيان بشأن العمليات الجارية في شبه الجزيرة الواقعة شرقي مصر، وأوضح البيان أن القوات عثرت بحوزة المسلحيين على عدد من البنادق الآلية والذخائر، و دمرت عربة كانت تحمل كميات كبيرة من الأسلحة كانت تحاول اختراق الحدود الغربية.

كما أشار البيان إلى أن القوات دمرت 3 أنفاق مجهزة في المنطقة الحدودية بشمال سيناء، كما ألقت القبض على 20 فردا من المطلوبين والمشتبه بهم، إضافة إلى قيامها بتفجير 3 عبوات ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات، وبدأت مصر منذ أشهر حملة مكثفة للقضاء على المجموعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء..

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