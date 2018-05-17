البرلمان العراقي يبحث إدعاءات بتزوير نتائج الإنتخابات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعقد مجلس النواب العراقي السبت المقبل جلسة طارئة لبحث الإدعاءاتِ بحدوث عمليات تزوير وتحريف، إرتكبتها مفوضية الانتخابات بحسبِ ِطلب قدمه نواب لعقد الجلسة.

وقال نواب في البرلمان العراقي إن رئيس البرلمان سليم الجبوري، دعا لعقد الجلسة إستجابة لطلب موقع من أكثرَ من ثمانين نائباً، يطالبون فيه بإتخاذ قرار يُلْزِمُ مفوضيةَ الانتخابات بإجراء عدٍ وفرزٍ يدوي لأوراق الإقتراع.

واتسعت دائرة الاتهامات التي تواجهها مفوضية الانتخابات العراقية بشأن حدوث حالات تزوير وتلاعب بنتائج الانتخابات حيث طالب نواب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لإصدار قرار يلزم المفوضية بإجراء عد وفرز يدوي.

و أظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية العراقية تقدُم ائتلاف العبادي على مستوى القوائم الانتخابية المختلفة، وكان لافتاً تحقيقه نتائج كبيرة في محافظات نينوى وصلاح الدين ، فيما تقدمت قائمة سائرون بزعامة الصدر في بغداد ومدن الجنوب.

فيما أشادت واشنطن بالانتخابات العراقية، ودعت الى تشكيل حكومة جامعة كردياً، سُجل تقدم قائمة الجيل الجديد على كتل سياسية اخرى، مثل التغيير وحركة العدالة لبرهم صالح في أربيل وكركوك كمفاجأة فيما حافظ الحزبان الرئيسان على موقعهما في الصدارة.

واُعتبرت العملية الانتخابية التي جرت في العراق أمس الأكثر أمناً مقارنة بالسنوات السابقة وفق وزارة الداخلية العراقية بينما قالت قيادة عمليات بغداد إن الخطة الأمنية لحماية مراكز الاقتراع نجحت ولم يسجل أي خروق أمنية في بغداد.

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