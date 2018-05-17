الامارات تفرض عقوبات اقتصادية على قيادات بمجلس شورى حزب الله

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

في سياق التعاون المشترك للدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الارهاب الدولي في الرياض فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة عقوبات اقتصادية على قيادات بمجلس الشورى لحزب الله اللبناني و المدعوم من قبل إيران بهدف تقويض نشاطاته و نشاطات ايران في تمويل الميليشيات المسلحة في المنطقة.

يأتي ذلك في إطار ما اتخذته الدول السبع الأعضاء بـ " مركز استهداف تمويل الإرهاب " من خطوات مهمة لتقويض نشاطات ايران و حزب الله المزعزعة للاستقرار في المنطقة .

و قد قررت الدول السبع الأعضاء فرض عقوبات اقتصادية على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله إلى جانب نعيم قاسم ومحمد يزبك وحسين الخليل وإبراهيم الأمين السيد.. بالاضافة إلى أسماء و شركات تنتمي و تدعم نشاطات ايران و حزب الله وهم طلال حمية و علي يوسف شرارة و مجموعة سبكترم و حسن ابراهيمي و مؤسسة ماهر تريدنج التجارية وهاشم سيف الدين وأدهم طباجة و الإنماء جروب وشركة الإنماء للهندسة والمقاولات وجميعهم قد سبق إدراجهم على قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

و تعد هذه المرة الثانية التي يصدر فيها المركز قائمة عقوبات على النشاطات الارهابية منذ تأسيسه في 21 مايو 2017 وذلك لتعزيز الجهود المبذولة لتقويض الأنشطة الإرهابية ووقف تمويل الأعمال الإرهابية التي تتسبب في تهديد الأمن القومي للدول الأعضاء.

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