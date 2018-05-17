ابرز تدخلات حزب الله في العالم العربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

منذ انطلاق نشاطاته ، عمل حزب الله على إرهاب الداخل اللبناني قبل أن تمتد أعماله الإرهابية إلى معظم الدول العربية خدمة للتدخلات الإيرانية القائمة على نشر الفوضى بالمنطقة لتنفيذ أجنداتها التوسعية.

ومن أبرز الدول التي استهدفتها ميليشيات إيران..



*السعودية حيث حاولت تجنيد مناصرين تحت ما يسمى "حزب الله الحجاز"، الذي تأسس بدعم من حزب الله،

*ومسؤول عن تفجير أبراج الخبر السكنية عام 1996، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين،

*وكان الرأس المدبر لهذه العملية عماد مغنية، الذي عد أحد أبرز القادة الإرهابيين قبل مقتله في سوريا عام 2008.¤WA1 4864

*الكويت لم تسلم من إرهاب حزب الله، منذ عام 1983، حين هزت سلسلة تفجيرات العاصمة

*وكان العقل المدبر أحد كبار قادة الحزب، مصطفى بدر الدين، الذي اتهم بعدها بأكثر من 20 عاما بالضلوع باغتيال الحريري عام 2005،

*ويحاكم حاليا أمام المحكمة الدولية غيابا كونه قتل في سوريا، أيضا بظروف غامضة، سنة 2016.

*في 2015 ضبط الأمن في الكويت خلية تابعة لميليشيات إيران عرفت لاحقا بخلية العبدلي،

*كشفت التحقيقات أن أعضاءها تلقوا تدريبات بمعسكرات ميليشيات حزب الله في لبنان،

*وخططوا لهدم النظم الأساسية للكويت، التي طردت على خلفية ذلك 15 دبلوماسيا ايرانيا.

وفي البحرين..

*حاول حزب الله ضرب النسيج الوطني للبلاد عبر العزف على الوتر المذهبي،

*وقد نجح الأمن البحريني في ضبط خلايا عدة مرتبطة بالحزب والحرس الثوري الإيراني، على غرار الخلية التي يتزعمها حسين علي أحمد داود، أحد قياديي تنظيم سرايا الأشتر، الذراع الإرهابي لما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي.

*أما في اليمن فقد كان حزب الله ذراع إيران المفضلة لدعم ميليشيات الحوثي ،

*عناصر حزب الله دربت الحوثيين إلى جانت خبراء الحرس الثوري على إطلاق الصواريخ التي باتت تهدد السعودية.

اقرأ أيضا:

