منظمة حظر الكيماوي تؤكد استخدام الكلور في سراقب بسوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن غاز الكلور استخدم على كسلاح كيميائي في هجوم استهدف بلدة سراقب السورية في شباط/ فبراير بعد أن أكدت فحوص معملية وجود المادة الكيماوية السامة، وأفاد بيان المنظمة أن الاستنتاجات التي توصلت إليها بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مبنية على العثور على اسطوانتين تم التوصل إلى أنهما كانتا تحتويان على الكلور.

وأضاف البيان أن قريق التحقيق توصل إلى أن الكلور انبعث من الاسطوانات عن طريق تأثير حركة ميكانيكية في حي التليل في سراقب، وأفادت المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أن عينات تم أخذها من المنطقة التي دلت على تواجد غير طبيعي للكلور في البيئة المحلية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان آنذاك أن 11 شخصا خضعوا للعلاج جراء إصابتهم بصعوبات في التنفس في 4 شباط/فبراير اثر غارات شنها النظام السوري على بلدة سراقب، وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها أجرت مقابلات مع شهود وتوصلت إلى أن أعراضا متسقة مع التعرض للكلور ظهرت على عدد من المرضى في المنشآت الطبية بعد وقت قصير من الحادثة.

وينتظر حاليا فريق تحقيق تابع للمنظمة نتائج مهمة صعبة قام بها في بلدة دوما قرب دمشق بعدما قال مسعفون وعناصر انقاذ إن 40 شخصا لقوا حتفهم في هجوم بغازي الكلور والسارين وقع في السابع من نيسان/ابريل، واستخرج الفريق جثثا وجمع أكثر من مئة عينة من المكان يجري تحليلها في مختبرات عدة تابعة للمنظمة الدولية.

اقرأ أيضا:

لمحة عن المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية ومهامها