مقتل 13 حوثيا في غارات ومواجهات في محافظة البيضاء

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



لقي 5 افراد من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، واصيب اخرون بجروح في مواجهات مع المقاومة الشعبية، والجيش الوطني في مديرية ذي ناعم في محافظة البيضاء. بحسب ما صرح مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية سبأ.

واضاف المصدر ان ضربات للتحالف اسفرت ايضا عن قتل 8 افراد من الميليشيا الانقلابية في مديرية الملاجم التابعة لمحافظة البيضاء.



لقي 13 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، واصيب اخرون في مواجهات مع المقاومة الشعبية، والجيش الوطني وغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي في محافظة البيضاء، وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، اندلاع "إشتباكات بين أفراد المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي في مديرية ذي ناعم، أسفرت عن مصرع 5 من العناصر الإنقلابية، في حين فر آخرون من المواقع التي كانوا يتحصنون فيها".

وأضاف المصدر، أن "مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية على مواقع الميليشيات في مديرية الملاجم، أسفرت عن مصرع 8 من العناصر الإنقلابية وإصابة آخرين، وتدمير مخزن اسلحة وذخائر للمليشيات".

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