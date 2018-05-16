متشددو إيران يستغلون الإتفاق النووي لخدمة أجنداتهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

يرى المراقبون للشأن الإيراني، أن الرئيس حسن روحاني سيضطر بعد انحساب واشنطن من الاتفاق النووي إلى أن يحارب في جبهتين، الأولى هي الجبهة الداخلية في مواجهة منافسيه المتشددين، والثانية هي المحافظة على الأوروبيين ضمن الاتفاق.



كان لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني تأثيرا كبيرا على المشهد السياسي في طهران، إذ برزت أولى تداعياتها خلال الساعات الأولى التي تلت خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فضلا عن أن القرار أشعل الصراع مجددا بين أجنحة السلطة.

ويرى مراقبون أن التيار المتشدد يسعى من خلال استغلال ورقة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي للتخطيط المبكر للإنتخابات الرئاسية 2021، من أجل هزيمة الإصلاحيين في هذه الانتخابات، وهو ما سيترتب عليه تهميش للتيار الاصلاحي من الحياة السياسية.

وفي متابعة لردود الأفعال أجمع كثيرون على أن التيار المتشدد في إيران يلعب بورقة النووي من أجل تحقيق مكاسب سياسية في الشارع الإيراني واسترجاع شعبيته التي فقدها في معاركه الانتخابية أمام الاصلاحيين في انتخابات 2013 الرئاسية، والتي هزم فيها روحاني المرشحين المتشددين، مرورا بانتخابات تشريعية ومجلس خبراء القيادة في يناير 2016 وصولا إلى الانتخابات الرئاسية 2017.

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