عقوبات جديدة على حسن نصرالله ومساعديه

أخبارالآن - دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

العقوبات على كيانات مرتبطة بايران مستمرة ففي أعقاب سلسلة عقوبات على شركات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني فرضت عقوبات جديدة على أمين عام مليشيات حزب الله حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، وأشخاص على صلة بمليشيات حزب الله.

كما شملت العقوبات الأميركية الجديدة القياديين في ميليشيات حزب الله، حسين الخليل وإبراهيم أمين السيد وهشام سيف الدين.

وكانت الخزانة الأميركية قد فرضت يوم الثلاثاء عقوبات على محمد قصير، المسؤول بحزب الله اللبناني، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الإيراني، و3 أفراد آخرين، وبنك يتخذ من العراق مقرا له.

اقرأ ايضا:

قاسم سليماني على رأس عمليات إيران في العراق وسوريا

وزيرة فرنسية: إلغاء الإتفاق النووي هدية للمتشددين في إيران