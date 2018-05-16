تحقيق يثبت عدم علاقة الجمل بحرق الطيار "الكساسبة"..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نفى خبراء ومحللون أنباء علاقة القيادي في تنظيم داعش صدام الجمل، عن جريمة قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا قبل نحو 3 أعوام، كما أكد الخبير في الجماعات المتشددة هشام الهاشمي في تغريدة على تويتر أن صدام الأنصاري والمعتقل في العراق؛ لم يشترك في حادثة حرق الطيار الأردني، وليس هناك اي اعترافات تؤكد اشتراكه بهذه العملية، فيما كانت أنباء تتحدث عن مسؤولية الجمل عن قتل الطيار الأردني.



ويعتبر الجمل، واحدا من أكبر قيادات داعش التي تم اعتقالها حتى الآن، بعد أن تم استدراجه من سوريا إلى العراق برسائل مزيفة عبر تطبيق تلغرام مع 3 أخرين، كما ويعتقد أنه كان ينفذ عمليات قطع الرؤوس في سجون التنظيم بنفسه، واستخدم مسؤولون عراقيون هاتفا محمولا لمسؤول في داعش اعتقل في تركيا وسلم للعراق يدعى إسماعيل العيثاوي، حيث أرسلوا منه رسائل استدعاء للقادة الأربعة، وهم إلى جانب الجمل، السوري محمد القدير والعراقيان عمر الكربولي وعصام الزوبعي.

ويتهم الجمل بتدبير سلسلة من الأعمال الوحشية، بما فيها مجزرة دير الزور في سوريا عام 2014، التي قتل فيها داعش المئات من قبيلة مناوئة له، وعمليات إعدام لأطفال وأحيانا أمام والديهم، وفي عام 2014، قال مسؤولون عراقيون إن الجمل قتل عائلة بأكملها، بعد أن رفض الأبوان تزويج ابنتهما له، وانتشرت صوره البشعة على مواقع التواصل الاجتماعي مع رؤوس أفراد العائلة المقطوعة والمحروقة..







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