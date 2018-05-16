بوتين: سفننا ستستمر بتنفيذ دورياتها في البحر المتوسط

أخبار الآن | بغداد - العراق (وسام يوسف)



أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السفن البحرية الروسية ستقوم بدوريات قبالة السواحل السوري بهدف التصدي للتهديدات الارهابية.

و ذكر بوتين خلال لقاء مع القادة العسكريين في مدينة سوتشي الجنوبية أن العام الحالي وبسبب التهديد الارهابي المستمر في سوريا فإن السفن الروسية المجهزة بصواريخ كروز ستقوم بدوريات في البحر المتوسط بشكل مستمر.

و أشاد بوتين بـ "الحركات الدقيقة والمنسقة بشكل جيد للسفن والغواصات الروسية خلال العملية في سوريا والضربات بصواريخ كروز .. التي أحدثت خسائر جسيمة في صفوف الارهابيين" في سوريا.

و توجد قاعدة بحرية روسية في مدينة طرطوس السورية كما توجد قاعدة جوية روسية في مدينة حميميم.

وتشارك روسيا في الحرب السورية منذ ايلول (سبتمبر) 2015. وغير الدعم العسكري الروسي للنظام مسار الحرب وسمح لقوات النظام بإستعادة أكثر من نصف البلاد من أيدي الفصائل المعارضة المسلحة وتنظيم داعش.

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