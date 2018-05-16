العبادي: سنعيد فرز الأصوات إذا تبين خلل تقني

أخبار الآن| بغداد - العراق - (رويترز)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، إنه إذا ثبت وجود خلل في نظام التصويت الإلكتروني فيجب على مفوضية الانتخابات إعادة فرز الأصوات.

وصرح العبادي للتلفزيون الرسمي: "بعد الاتهامات بوجود تلاعب وأجهزة معيبة في محافظة كركوك يجب على مفوضية الانتخابات إجراء فرز يدوي جديد للأصوات هناك.. وإعادة فرز الأصوات في كل أنحاء العراق إذا ثبت ذلك".

وكانت أحزاب المعارضة الكردية في محافظتي كركوك والسليمانية المجاورة في شمال العراق، قد شكت من حدوث تلاعب في الأصوات هناك، وقالت إن فوز أحد الأحزاب الكردية الرئيسية هناك جاء نتيجة تزوير.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم إن النتائج الأولية من كركوك تشير أيضا إلى فوز ذلك الحزب وهو الاتحاد الوطني الكردستاني.

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