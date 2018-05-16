الجامعة العربية تبحث قرار نقل السفارة الأمريكية الى القدس

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قررت الجامعة العربية عقد إجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب يوم غد الخميس في القاهرة لبحث مواجهة قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس الذي عدته الجامعة غير قانوني.



و يأتي الاجتماع بعد مواجهات جرت على السياج الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل سقط خلاله 59 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة أكثر من 2200 آخرين بالغاز المسيل للدموع.

وبدأ المندوبون الدائمون في مقر الجامعة العربية في قلب القاهرة بطلب من فلسطين اجتماعا تحضيريا للاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب على ما أفادت مصادر دبلوماسية عربية.

وقال السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح "لا بد أن ينتج عن هذه الدورة غير العادية اتخاذ ردود وقرارات عملية ترتقي الى مستوى الحدث غير المسبوق في المنظومة الدولية".

وكان إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس أثار غبطة الإسرائيليين وغضب الفلسطينيين.

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