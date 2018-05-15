يوم دامٍ في غزة تزامناً مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

أخبار الآن | القدس – فلسطين ( سعد النعواشي )

أسفرت مواجهات عدة في قطاع غزة عن مقتل ما يزيد عن 60 شخصاً ، تزامناً مع افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس .. وردود أفعال في الأوساط العالمية والعربية تنوعت بين استنكار وشجب وإدانة يوم دامٍ بكل تفاصيله .. البداية كانت منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً افتتاح سفارتها في مدينة القدس ، في خطوة مثيرة للجدل تمثل ذلك بحفل تضمن كلمة مصورة للرئيس الأمريكي قال فيها إن واشنطن تبقى ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق سلام ، وتم إسدال الستارة لتعلن ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا رسمياً افتتاح سفارة ولاية بلادها في مدينة القدس .

واستكمالاً لهذا اليوم الدامي .. شنت قوات الجيش الاسرائيلي غارات عدة على متظاهرين في غزة على طول الحدود مع اسرائيل أسفرت هذه الغارات بعد حصيلة جديدة ما يزيد عن ستين قتيلاً من الشبان الفلسطينيين ، وسط مواجهات عدة في القطاع وأصيب ما يتجاوز الألفين وأربعمئة شخص .

مواجهات من جهة واحتفال بنقل السفارة وافتتاحها في مدينة القدس من جهة أخرى ... تلاه جدل بين الأوساط العالمية والعربية بين استنكار وشجب واستدعاء لسفراء وانتهى المطاف بدولة الإمارات العربية المتحدة بان قدّمت مساعدات إنسانية وإغاثية للفلسطينيين في غزة .

ردود الأفعال تمثلت في بادئ الأمر بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام والإضراب العام في الأراضي الفلسطينية .. تلاه تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه لقرار الولايات المتحدة بفتح سفارة في مدينة القدس ، من جهتها بريطانيا دعت اسرائيل إلى ضبط النفس بعد حصيلة مرتفعة في أعداد الضحايا والمصابين .. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط إن إطلاق اسرائيل الذخيرة الحية بكثافة على المحتجين الفلسطينيين مقلق للغاية ، كما قررت جنوب أفريقيا استدعاء سفيرها لدى إسرائيل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان.

وعربياً أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التصعيد الاسرائيلي الذي يشهده قطاع غزة .. والذي أدى إلى سقوط العشرات من الفلسطينيين ، وفي الرياض أدانت السعودية بشدة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على "المدنيين" في قطاع غزة ، وفي عمان أكد الملك عبدالله الثاني أن الأردن يرفض ويدين الاعتداءات والعنف الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي نيويورك أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الحاد في أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية ، كما حثت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إسرائيل، على وضع حد فوري للاستخدام غير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة.

دعوات عربية ودولية لانعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي .. بدأتها واشنطن بمنع إجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف الدموية على الحدود بين اسرائيل وغزة ، وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أي فلسطيني يتظاهر في غزة يمكن أن يتعرض للقتل برصاص الجيش الإسرائيلي سواء أكان يمثل تهديدا أم لا.

انتهى اليوم الأول من أحداث جعلت العالم يهتز وفقاً لردود أفعال عالمية وعربية .. ومخاوف من استمرار العنف والدماء بين صفوف المتظاهرين في غزة على طول الحدود مع اسرائيل والرافضين لكل ما يقوم به قوات الجيش الاسرائيلي .

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