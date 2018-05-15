واشنطن تعرقل طلباً أممياً لإجراء تحقيق في أحداث غزة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

منعت الولايات المتحدة الإثنين تبنّى بيان لمجلس الأمن الدولى يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل فى الأحداث الدموية فى قطاع غزة، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية.



ويُندّد مشروع البيان الذى حصلت عليه وكالة فرانس برس أيضًا بإطلاق النار الذى تسبب بمقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين ،ويؤكد على حق الفلسطنيين في احتجاجاتهم السلمية.



وجاء في مسودة البيان "أن مجلس الأمن يعرب عن غضبه واسفه لمقتل المدنيين الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي".



وأضافت المسودة "إن مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة" المسؤولين.



وعبرت مسودة البيان عن قلق مجلس الأمن البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية .



ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس من أجل تجنب المزيد من التصعيد وارساء الهدوء".

وقُتل الإثنين ما لا يقل عن 55 فلسطينياً في اشتباكات وجُرح أكثر من 2770 اخرين.

ومن بين القتلى ثمانية أطفال تقل أعمارهم عن 16 عاما، وفقا للمبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة.

وقد اندلعت المواجهات قبل أن يقوم مسؤولون إسرائيليون ووفد من البيت الأبيض، يضم إيفانكا ابنة الرئيس الاميركي دونالد ترمب، بافتتاح السفارة الأمريكية رسميا في القدس.

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