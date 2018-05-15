هل كوريا الشمالية تقاتل من أجل الأسد في سوريا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحارب وحدتان من الميليشيات الكورية الشمالية إلى جانب قوات النظام السوري ممثلاً بوفد معارض سوري في جنيف هذا الأسبوع ، بحسب ما نقلت الوكالة الروسية فمنذ بداية الحرب في سوريا ، ترددت شائعات عن تورط عسكري كوري شمالي بما في ذلك نقل الأسلحة ووجود مستشارين عسكريين في البلاد ، ولا يوجد حتى الآن دليل قاطع على أن القوات الكورية الشمالية على الأرض تقاتل إلى جانب القوات الموالية للنظام السوري أو أن بيونغ يانغ تقدم حالياً دعماً مادياً للنظام السوري.

وتعد مشاركة كوريا الشمالية ليست مستحيلة ، وهناك تاريخ طويل للتعاون العسكري بين سوريا وكوريا الشمالية كما يشير المعهد الكوري الأمريكي في تحليل.

وكوريا الشمالية على مر العقود الماضية زودت سوريا مرارا بمعدات عسكرية بما في ذلك ناقلات الجند المدرعة والأسلحة المضادة للدبابات والبنادق والمدفعية الثقيلة.

في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ، ساعدت كوريا الشمالية أيضا في ترقية المئات من الدبابات السوفيتية من طراز T-54 و T-55 في الخدمة مع الجيش العربي السوري ، بما في ذلك ترقية الأبراج وتجهيز العربات المدرعة بآلات ليزر مصممة من قبل كوريا الشمالية .

كما زودت كوريا الشمالية سوريا بعدد غير معروف من منظومات الدفاع الجوي المحمولة ، والتي ما تزال تستخدم منذ عام 2014 .

إضافة إلى ذلك ، باعت كوريا الشمالية قاذفات ورؤوس حربية عنقودية إلى سوريا ، كما قدمت مساعدات فنية كبيرة لبرامج الأسد للأسلحة الذرية والكيميائية على مر السنين.

لدى كوريا الشمالية تاريخ على الأرض في سوريا ، على سبيل المثال ، أرسلت بيونغ يانغ 25 طيارًا إلى سوريا خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967 ، و 30 طيارًا خلال عام 1973 عربًا إسرائيليًا إلى كل من سوريا ومصر ، و 40 طيارًا و 75 مدربًا للقوات الجوية في عامي 1975 و 1976 ، الطيارين الكوريين قدموا التدريب وفي بعض الحالات قصفت بعثات قتالية ضد إسرائيل.

وخلال الثمانينيات ، أرسلت كوريا الشمالية قوات عمليات خاصة إلى سوريا للمساعدة في تدريب الجيش العربي السوري التقليدي وحلفائه في تكتيكات التمرد ،في 1984-1986 و 1990 ، حيث تم إرسال 50 و 30 من المدربين العسكريين الكوريين الشماليين إلى سوريا ، على التوالي ،

وزُعم أن الجنود الكوريين الشماليين قاموا أيضاً بتشغيل قاذفات صواريخ متعددة على متنها 122 ملليمتراً ، وتم تزويد أنظمة الأسلحة من قبل بيونغ يانغ خلال الانتفاضة الإسلامية عام 1982 في مدينة حماة ، حيث قُتل ما يصل إلى 25000 مدني عندما قامت القوات الحكومية السورية بقمع الانتفاضة بالقصف العشوائي للمدينة بالمدفعية.

وكان أحد الميسرين الرئيسيين في المراحل الأولى من المدنية هو الرئيس الراحل لموظفي جيش الشعب الكوري ، الجنرال كيم كيوك سيك ، وبدءًا من السبعينيات ، عمل لأكثر من عقد من الزمان في منصب الملحق العسكري لبيونغ يانغ في دمشق.

على سبيل المثال ، يدعي المعهد الكوري الأمريكي أنه خلال معركة عام 2013 ، كان الجنود الكوريون الشماليون فعالين في هزيمة القوات المناهضة للحكومة في معركة ضارية ، وكان المستشارون العسكريون الكوريون الشماليون الناطقون بالعربية جزءاً لا يتجزأ من التخطيط التشغيلي للهجوم المفاجئ وإطلاق حملة المدفعية خلال معركة القصير .

وبالمثل في عام 2013 ، استشهدت قناة "ناغورني كاراباخ" بمدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ، الذي قال إن الضباط الكوريين الشماليين يشاركون إلى جانب القوات النظامية في القتال في حلب.

علاوةً على ذلك ، أوضح مدير المرصد أن العدد الإجمالي لهؤلاء الضباط غير معروف ، لكن هناك بالتأكيد ما بين 11 و 15 ضابطًا كوريًا شماليًا ومعظمهم يتحدثون العربية يتم نشرهاعلى عدة جبهات مثل مصانع الدفاع جنوب شرق حلب وفي قواعد القوات النظامية داخل المدينة نفسها .

ومع ذلك ، لا توجد صور متاحة للجنود الكوريين الشماليين يمكن الوصول إليها على الأرض ، ولا توجد تقارير عن مقتل أو أسر أو جرح جنود كوريين شماليين في سوريا.

ويمكن للجنود الكوريين الشماليين أن يكتسبوا خبرة قتالية مهمة ، من بين أشياء أخرى ، كما يمكن أن تساعد في توجيه تكتيكات المشاة المستقبلية للجيش الشعبي الكوري ، إضافة إلى تمكن الجيش الكوري الشمالي من اكتساب رؤى حول الحرب غير النظامية.

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