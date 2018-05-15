مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة يوبخ مجلس الأمن على عجزه

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)

أكد مندوب الكويت في الأمم المتحدة، منصور العتيبي، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في غزة، أن "الانتهاكات الإسرائيلية ما كانت لتستمر لو كان مجلس الأمن تصدى لها".

وتأسف في كلمته التي حملت توبيخًا لأعضاء المجلس، على عدم اعتماد مجلس الأمن مسودة البيان الصحفي الذي طرحه، مشددًا على أن الكويت تدعم أي تحرك باتجاه الجمعية العامة إذا عجز مجلس الأمن عن التحرك، معتبرًا في ذات الوقت أن نقل البعثات الدبلوماسية للقدس مخالف للقرارات الدولية.

وقال العتيبي اليوم الثلاثاء، إنه سيطرح على مجلس الأمن الدولي مسودة قرار حول حماية المدنيين الفلسطينيين، ولكنه أضاف "لا نتحدث عن عملية حفظ سلام".

ودعا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إلى التنديد باستخدام إسرائيل القوة المميتة ضد الفلسطينيين، وقال إن قتل الفلسطينيين في غزة أمس لا مبرر له.

وأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات لحل أزمة الطاقة والعلاج في قطاع غزة، مشيرا إلى أن التظاهرات ثارت في عدة مناطق فلسطينية الاثنين احتجاجا على نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

ودعا المنسق المجتمع الدولي إلى التدخل بسرعة لمنع اندلاع الحرب في المنطقة، مذكرا أن أكثر من 100 بينهم 13 طفلا قتلوا في غزة خلال الأسابيع الأخيرة.

إقرأ أيضاً:

الجامعة العربية تبحث قرار نقل سفارة أمريكا للقدس