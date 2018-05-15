محمد بن راشد يرعى تخريج الدورة الخامسة بكلية الدفاع الوطني

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رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله ” حفل تخريج الدورة الخامسة في كلية الدفاع الوطني الذي جرى بمقر الكلية في العاصمة أبوظبي ظهر اليوم بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

حيث بدأ الاحتفال بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى قائد الكلية اللواء ركن طيار رشاد محمد سالم السعدي كلمة رحب فيها بصاحب السمو راعي الحفل والحضور وتوجه بالشكر والولاء لقيادتنا الرشيدة على رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة “حفظه الله” على توجيهاتها و دعمها اللا محدود لكلية الدفاع الوطني هذا الصرح الشامخ الذي أسس في العام 2013 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و افتتح في شهر ديسمبر من العام ذاته ، وأضاف قائد الكلية أن الدفعة الخامسة اكتسبت علوما نوعية ومهارات مميزة في دورة الدفاع الوطني التي تضمنت محاور دراسية ومواد وأساليب.

عالية المستوى تركز على مخرجات تتضمن المفاهيم المرتبطة بتطبيق استراتيجية الأمن الوطني.. ما يجعل من هذه الدورة لبنة صلبة للاستراتيجيات الوطنية وأداة تساهم في المشاركة الفعالة في التخطيط للأهداف الوطنية ، وأكد اللواء ركن طيار السعدي أن ” سبلينا في كلية الدفاع الوطني لتحقيق الغايات الوطنية ومصالح الوطن يكمن في العطاء الجاد والمخلص والالتفاف الصادق حول راية قيادتنا وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة / حفظه الله /” ، وقال ” من هنا .. فإننا حريصون على تحديد محاور تطور الكلية بما يتوافق مع نهج قيادتنا ومسيرة وطننا ومبادىء قواتنا المسلحة من أجل التشبث بالإنجازات والتسلح بالعزم والتصميم وبلوغ التمام ” ، وتوجه بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حضوره ورعايته الكريمة لهذا الحفل الذي يضم نخبة من أبناء وبنات الوطن يعملون في مؤسساتنا الوطنية المدنية وفي صفوف قواتنا المسلحة .

وألقى العميد الركن راشد محمد حميد الظاهري كلمة باسم الخريجين توجه من خلالها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم راعي الحفل بالشكر والامتنان لحضوره تخريج هذه النخبة من شباب الوطن وتسليمهم شهادات الماجستير التي استحقوها بعد عام كامل من الدراسة والبحث العلمي واكتساب الخبرات في مجال الاستراتيجية والأمن الوطني .. وقال إن حضوركم حفلنا هذا سيدي لهو شرف وتكريم لخريجي هذه الدورة وتجسيد للدعم الذي يحظى به شعبنا في دولة الإمارات من قبل قيادته الرشيدة ، وأشار في كلمته إلى أن تخريج هذه الدورة يتزامن وعام زايد الخير لنستحضر مأثره وتوجيهاته التي أثمرت عن بناء دولة عصرية بكل معانيها ، وأكد أن الفرصة أتيحت له ولزملائه بالالتحاق بهذا الصرح الوطني الشامخ لاكتساب العلوم والمعارف المتنوعة وممارسة المهارات الفكرية المتعددة وتطوير مفاهيم العمل الوطني المشترك وتبادل الخبرات فيما بين الدارسين والمدرسين ، وتوجه بالشكر والامتنان والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” على رعايته الكريمة والدائمة لأبناء وبنات الوطن في جميع حقول العلم والمعرفة.. كما رفع أسمى أيات التقدير باسمه وزملائه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على متابعته الدؤوبة وحرصه على نجاح كلية الدفاع الوطني ، وفي ختام الحفل – وبعد أن شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والحضور فيلما قصيرا حول مجريات الدورة الخامسة وما تلقاه الدارسون من معارف وخبرات نظرية وعلمية ودورات تدريبية في الداخل والخارج – قام سموه بتوزيع شهادات الماجستير على الخريجين الـ 33 .. ثم التقطت لسموه والخريجين الصور التذكارية مع الخريجين وإلى جانبه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات وسعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وقائد كلية الدفاع الوطني .

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشباب من أبناء وبنات الوطن على إنجازهم العلمي المتميز وحصولهم على درجة الماجستير في العلوم الاستراتيجية والأمنية من هذا الصرح الوطني الشامخ الذي يرعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتابع باهتمام كبير تطوير مناهجه كي تتماشى ومتطلبات التنمية في دولتنا الحبيبة وتسد حاجة الوطن من الشباب المتعلمين وأصحاب الخبرة والمعرفة في مواصلة بناء الدولة الحديثة وصولا لرؤية الإمارات 2021 بعقول وسواعد هولاء الشباب الذين يحظون برعاية كريمة من قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله “. وتمنى للجميع النجاح والتوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية خدمة لمصالح الوطن والمواطن وضمان مستقبل واعد للأجيال.





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