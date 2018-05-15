الشرطة تفرق محتجين على "تزوير نتائج إنتخابات كركوك"

أخبار الآن | كركوك - العراق (حسام الأحبابي)

فرقت الشرطة الاتحادية العراقية تظاهرات في قضاء داقوق جنوب غربي كركوك التي إندلعت إحتجاجا على ما وصفه المتظاهرون بتزوير نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي.

وذكرت تقارير صحفية أن المتظاهرين منعوا اللجنة المرسلة من مفوضية الإنتخابات لتسلم الأقراص الخاصة بعملية الإقتراع لغرض فحصها , مؤكدين أن عملية الفحص تعني المصادقة على القوائم المزورة و مشيرين الى أن التزوير حدث خلال عملية الإقتراع وليس بإحتساب النتائج بعد أن قام طرف إنتخابي بإدخال برمجة أخرى إلى أجهزة التصويت الألكتروني ما أدى الى تغيير نتائج التصويت لصالحها.

وفي مدينة كركوك إعتصم المئات من المحتجين أمام مبنى مفوضية الانتخابات إحتجاجا على عمليات التزوير متهمين كتلة سياسية كردية بإدخال برمجة إلى أجهزة التصويت , ومشيرين بهذا الصدد الى النتائج التي أفرزتها الانتخابات في قضاء الحويجة الذي يقطنه العرب أظهرت تقدم مرشحي هذه الكتلة الكردية.

و كانت ستة أحزاب كردية وجهت إتهامات الى حزب الإتحاد الوطني الكردستاني بتنفيذ عمليات تزوير للإنتخابات في محافظات إقليم كردستان العراق بهدف الإستحواذ على أصوات الناخبين الكرد , داعية مفوضية الإنتخابات الى التدخل لحسم الأمور قبل المصادقة على قوائم الإنتخابات.

إقرأ أيضاً:

رسالتان متناقضتان وجهها ناخبو العراق في إنتخبات 2018