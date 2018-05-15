الخميس أول أيام رمضان في معظم الدول العربية

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين والأردن والسودان والوقف السني في كلٍ من لبنان والعراق الخميس أولَ أيامِ شهر رمضان المبارك.

وأعلنت المحكمة العليا السعودية تعذرَ رؤيةِ هلالِ شهر رمضان ليوم الثلاثاء ليكون الأربعاء المكمل لشعبان و الخميس غرة شهر رمضان المبارك.

وفي الإمارات، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان لسنة 1439 هجرية وأن الخميس الموافق 17 مايو 2018 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت يوم الخميس أول أيام الشهر الفضيل بعد تعذر رؤية الهلال يوم الثلاثاء.

وفي مصر، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الخميس الموافق السابع عشر من مايو الجاري.

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