التحالف العربي يسقط صاروخا أطلق من معقل الحوثي
أخبار الآن | صنعاء - اليمن ( وكالات )
رصدت قواتُ الدفاع الجوي لتحالفِ دعم الشرعية في اليمن إطلاقَ صاروخٍٍ باليستي من قبلِ مليشياتِ الحوثي التابعة لإيران باتجاه السعودية.
وأوضح المتحدثُ باسم قوات التحالف العربي العقيد تركي المالكي أن الصاروخَ كان باتجاه مدينة جازان ، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، ، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضِه وتدميرِه، ونتج عن ذلك تناثرُ شظايا الصاروخ على الأحياءِ السكنية، دون إصاباتٍ تُذكَر .
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