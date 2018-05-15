البحرين .. تجريد 115 متهما بالإرهاب من الجنسية

أخبار الآن | المنامة - البحرين (وكالات)

أصدرت المحكمة الجنائية الرابعة اليوم الثلاثاء في البحرين حكما بإسقاط الجنسية عن 115 شخصا جرت إدانتهم بالإرهاب.

وذكر الادعاء في بيان إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم بقضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون بما يسمى بـ "كتائب ذوالفقار" على عدد 138 متهماً.



وجاء في البيان أن المحكمة قضت بالسجن المؤبد على 53 متهما وبالسجن 15 سنة على ثلاثة متهمين وبالسجن 10 سنوات على متهم وبالسجن 7 سنوات على 15 متهما وبالسجن 5 سنوات على37 متهما وبالسجن 3 سنوات على 6 متهمين وبرأت المحكمة 23 متهما .

وقالت النيابة إنه ثبت من التحقيقات "أنه بناء على تكليفات قياديي التنظيم لعناصر الجناح العسكري فقد تمكنوا من تنفيذ عدة عمليات إرهابية داخل البحرين، بعد أن تلقوا تدريبات في الخارج بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وأخرى في العراق، والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني".

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