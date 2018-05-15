الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للفلسطينيين في غزة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وام)

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تخصيص 5 ملايين دولار أمريكي، لتوفير أدوية عاجلة، ومواد طبية للمتضررين من الفلسطينين العزل على حدود غزة، بسبب المواجهات الدامية التي أطلقت فيها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وكانت الحصيلة الأولية للمواجهات في قطاع غزة الإثنين، أفادت بوقوع 55 شهيداً وأكثر من 2400 جريح.

وقال بيان لهيئة الهلال الأحمر، إن فريقاً من الهيئة سيقوم بتوفير المواد الطبية والأدوية العاجلة، من مصر.



كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التصعيد الإسرائيلي الذي يشهده قطاع غزة، والذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.



وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام الجيش الاسرائيلي القوة المفرطة ضد الفلسطينيين العزل الذين يمارسون حقهم في التظاهر والمطالبة بحقوق مشروعة"، محذرة من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير.

وشدد البيان على "رفض الإمارات القاطع" لاستخدام القوة في مواجهة المسيرات السلمية، التي انطلقت في الذكرى الـ 70 للنكبة، داعيا المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق".

وجددت الإمارات التأكيد على "موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

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