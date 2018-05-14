نيجرفان البارزاني يريد حكومة يكون دور الأكراد فيها مؤثراً

أخبار الآن | أربيل - العراق (حسام الأحبابي)

دعا رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني الأطراف الفائزة في الإنتخابات الى البدء بمحادثات تشكيل حكومة جديدة , مشدداً على ضرورة الحفاظ على الحقوق الدستورية للإقليم.

و نقل بيان لرئاسة حكومة إقليم كردستان العراق عن نيجيرفان البارزاني تأكيده ضرورة البدء بمحادثات تشكيل حكومة جديدة ذات مشاريع سياسية وإعمارية و رؤى لحاضر ومستقبل العراق , مؤكدا أهمية أن يكون للأطراف الكردية دور مؤثر في الحكومة العراقية المقبلة.

هذا و بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للحرب على داعش بريت مكغورك والسفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان والوفد الدبلوماسي المرافق لهما بحث نتائج الانتخابات العراقية وسبل الإسراع بتشكي حكومة جديدة.

و قالت رئاسة إقليم كردستان العراق إن الوفد الأمريكي أكد على أهمية توحيد الأطراف الكردستانية كلمتها و أن يكون لها دور فاعل مع القوى السياسية الأخرى الفائزة في الإنتخابات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وضرورة أن يؤكد البرلمانيون على حقوق شعب كردستان.

و كانت المفوضية العليا للإنتخابات في العراق أعلنت بعد منتصف ليلة الأحد عن النتائج الأولية للانتخابات النيابية لعشرة محافظات وهي بغداد وبابل وواسط والبصرة وديالى وذي قار والأنبار والديوانية وكربلاء والمثنى قبل ان تعلن كامل النتائج الإثنين لتظهر تقدم إئتلاف سائرون بزعامة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر يليه إئتلافا الفتح والنصر.

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