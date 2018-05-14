نتائج أولية للانتخابات العراقية في 10 محافظات بالأرقام

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اعلنت المفوضية العليا للإنتخابات في العراق، عن النتائج الجزئية الاولية للإنتخابات النيابية لعشرة محافظات بينها بغداد.

واستثنت المفوضية ثمانية محافظات، لم تعلن عن نتائجها، عازية السبب الى "عدم الانتهاء من التدقيق"، والمحافظات المستثناة من اعلان النتائج هي "اربيل، السليمانية، النجف، دهوك، صلاح الدين، كركوك، ميسان ونينوى".

وقال رئيس الدائرة الانتخابية رياض البدران في مؤتمر صحافي عقده، بعد منتصف الليل، وبث عبر عدة فضائيات عراقية وعربية، نعلن النتائج الجزئية الاولية لعشر محافظات.

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محافظة بغداد

في محافظة بغداد جاءت سائرون اولا بـ 413638 صوتا ، ثم تحالف الفتح بـ 2332998 صوتا، ثم دولة القانون 211243 صوتا، فتحالف الوطنية بـ 204686 صوتا ، ويليه تحالف النصر 194767 صوتا، ثم القرار العراقي بـ 94308 صوتا، ثم الحكمة بـ 91039 صوتا".

محافظة واسط

بلغ عدد الاصوات الصحيحة في محافظة واسط 370577 صوتا ، بعد فرز 97% من المحطات ، وجاء تحالف سائرون اولا بـ94241 ، ثم الفتح 86480 ، فالنصر 51031 ، ثم الحكمة 49963 ، فدولة القانون 41551 ، ثم كفاءات للتغيير 35741 ، فالوطنية ، 7266.

محافظة ديالى

حصل ائتلاف القرار العراقي على المركز الاول بـ96911 صوتا، ثم ائتلاف الفتح 92226 صوتا والوطنية 78959 وسائرون 48050 ومن ثم النصر خامسا في ديالى بـ 34877 صوتا.

محافظة المثنى

بلغت عدد الاصوات الصحيحة في محافظة المثنى 208241 صوتا والمنجز من المحطات بلغت 97%، حيث حصل ائتلاف سائرون على المركز الاول بـ 62968 صوتا ، ثم الفتح 42488 ، فالحكمة 33358 ، فالنصر 33307 ، ثم دولة القانون 27465.

محافظة ذي قار

تصدر تحالف سائرون نتائج اصوات القوائم المتصدرة في ذي قار بحصوله على 146 الف صوت ، وجاءت قائمة الفتح ثانيا 110 الاف والنصر ثالثا 76 الفا وائتلاف دولة القانون 75 الفا وتيار الحكمة 52 الفا وحركة ارادة 18 الفا وائتلاف الوطنية 12 الفا”.

محافظة كربلاء

بلغت عدد الاصوات الصحيحة في كربلاء بلغت 279100 صوتا ، بنسبة 97% من اجمالي المحطات .

وتصدر تحالف الفتح القوائم بحصوله على 70777 صوتا وسائرون 69975 ، فالنصر 48349 ، فدولة القانون 34479 ، الحكمة 19010 ، كفاءات 11438 ، الوطنية ، 6852.

محافظة الديوانية

كما تصدر تحالف الفتح أيضا نتائج اصوات القوائم المتصدرة في الديوانية بحصوله على 82310 صوتا ، لتأتي قائمة سائرون بالمركز الثاني بـ 68011 ، النصر 55427 ، الحكمة 39728 ، دولة القانون 38861 ، ارادة 22767 ، التحالف المدني 6109 ، الوطنية 4472.

محافظة الانبار

جاءت قائمة الانبار هويتنا اولا بـ125473 صوتا وائتلاف الوطنية ثانيا بـ 56751 والقرار العراقي ثالثا بـ50223 وعابرون رابعا 46739 والنصر خامسا 40207 وسائرون سادسا بـ7206.

محافظة بابل

حصلت قائمة الفتح على المرتبة الاولى في محافظة بابل بـ 122728 ، سائرون 114179 ، النصر 83528 ، الحكمة 71635 ، دولة القانون 56649 ، كفاءات 31844 ، ارادة ، 21749 والوطنية 15900.

محافظة البصرة

في البصرة بلغت عدد الاصوات الصحيحة في المحافظة 639712 صوتا ، بعد فرز 97% من المحطات، وجاء تحالف الفتح اولا 143739 وسائرون 113106 والنصر 103209 ودولة القانون 89501 والحكمة 54626 ورجال العراق 24613 وحركة ارادة 22664 والوطنية 22051 والبناء والاصلاح 17050 والحالف المدني الديمقراطي 11489.

الانتخابات العراقية: سائرون والفتح يتصدران النتائج الأولية

اما حصص المحافظات العراقية من المقاعد البرلمانية، فقد حددت المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية، وحسب نص الدستور، عدد مقاعد البرلمان المقبل بـ 329 نائبا، ومنحت النساء 25 ٪‏ منها.

وجاءت حصة محافظة بغداد من أعضاء مجلس النواب 71 نائبا، موزعة على الشكل التالي:

69 نائبا يأتون بالانتخابات العامة، يضاف إليها نائب واحد يمثل حصة المكون المسيحي، ونائب آخر عن الصابئة، فيما تكون حصة النساء فيها 17 نائبا

وجاءت حصة محافظة نينوى 34 مقعدا، منها 31 مقعدا في الانتخابات العامة، بالإضافة إلى نائب واحد عن كل من المسيحية واليزيدية والشبك، بينما خصصت 8 مقاعد للنساء عن المحافظة

وجاءت المحافظات الأخرى على النحو التالي:

البصرة 25 مقعدا، منها 6 للنساء

ذي قار 19 مقعدا، منها 5 للنساء

السليمانية 18 مقعدا، منها 5 للنساء

بابل 17 مقعدا، منها 4 للنساء

الأنبار 15 مقعدا، منها 4 للنساء

أربيل 15 مقعدا، منها مقعد للمكون المسيحي، و4 مقاعد للنساء

ديالى 14 مقعدا، منها 4 للنساء

النجف 12 مقعدا، منها 3 للنساء

صلاح الدين 12 مقعدا، منها 3 للنساء

القادسية 11 مقعدا، منها 3 للنساء

كربلاء 11 مقعدا، منها 3 للنساء

ميسان 10 مقاعد، منها 3 للنساء

المثنى 7 مقاعد، اثنان منها للنساء

دهوك عدد المقاعد 12، منها 11 مقعدا في الانتخابات العامة بالإضافة إلى مقعد للمكون المسيحي، وحصلت النساء فيها على 3 مقاعد

واسط عدد المقاعد الكلية 12، منها 11 مقعدا بالانتخابات العامة، بالإضافة إلى مقعد للأكراد الفيلية، وحصلت النساء فيها على 3 مقاعد

كركوك عدد المقاعد الكلية 13، منها 12 مقعدا في الانتخابات العامة بالإضافة إلى مقعد للمكون المسيحي، وحصلت النساء فيها على 3 مقاعد.

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