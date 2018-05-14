مقتل 52 شخصا في مسيرة العودة الكبرى بقطاع غزة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

أدانت منظمات دولية ودول قيام الجيش الإسرائيلي بقتل 52 شخصاً في مسيرة العودة الكبرى بغزة، في حين دعت بريطانيا إلى "الهدوء وضبط النفس" في القطاع، بحسب ما صرح المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي للصحافيين.



من ناحيته دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان جميع الافرقاء الى التحلي بالمسؤولية بهدف تجنب تصعيد جديد، هذا و أعلنت منظمة العفو الدولية، أن سفك الدماء على الحدود بين غزة وإسرائيل هو انتهاك لحقوق الإنسان عقب مقتل العشرات وجرح الآلاف من الفلسطينيين.

وقال المتحدث المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي "نحن قلقون إزاء التقارير عن العنف وفقدان الأرواح في غزة، وندعو إلى الهدوء وضبط النفس لتجنب أعمال مدمرة لجهود السلام"، مضيفا أن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس "لا يساعد احتمالات السلام في المنطقة".

وأضاف أن "بريطانيا لا تزال ملتزمة بشدة بحل الدولتين على أن تكون القدس عاصمة مشتركة".

وتابع: "من الضروري إعادة تهيئة الظروف اللازمة بحثا عن حل سياسي في سياق إقليمي تطبعه فعلا توترات شديدة" في إشارة إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، والتصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران في سوريا.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين مجددا التزام الولايات المتحدة "بسلام عادل وشامل بين إسرائيل والفلسطينيين" في مناسبة تدشين السفارة الأميركية في القدس.

ولم يشر البيان المقتضب لوزير الخارجية إلى عشرات القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا الاثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال تظاهرات احتجاج على نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وأضاف: "نبقى مصممين على تشجيع سلام دائم وشامل بين إسرائيل والفلسطينيين" دون مزيد من التوضيحات.

وقالت المنظمة العفو الدولية التي مقرها لندن على تويتر "نحن نشهد انتهاكاً مشيناً للقانون الدولي وحقوق الإنسان في غزة.. يجب وقف ذلك فوراً".

وإلى ذلك، ذكرت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين أن قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس شجع القوات الإسرائيلية على قتل عشرات المحتجين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، مضيفة أن خطوة نقل السفارة تجاهلت حقوق الفلسطينيين.

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