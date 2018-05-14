مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي وسط تظاهرات بغزة

أخبار الآن | القدس - فلسطين ( وكالات )



خلال تظاهراتٍ عدة وسط القطاع قتلَ فلسطينيان وأصيبَ العشراتُ بجروحٍ مختلفة برصاص قواتِ الجيش الاسرائيلي شرقَ مدينةِ غزة والبريج.



وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الجيش الاسرائيلي أطقت النارَ تجاهَ جموعِ المتظاهرينَ المشاركين في مسيرةِ شرقِ القطاع ، ما أسفرَ عن إصابةِ 7 مواطنينَ فلسطينيين بجراحٍ مختلفة.

وقبيل انطلاق المسيرات الرافضة " لنقل السفارة الامريكية الى القدس " ، شرع الشبان بقص جزء من السلك الشائك شرق البريج وسط القطاع على الحدود مع اسرائيل

وتعتبر قوات الجيش الاسرائيلي السلك الشائك او السياج الفاصل حدوداً فاصلة ، وعم الإضراب الشامل كافة مرافق قطاع غزة، الاثنين، استعدادا للمشاركة في "الزحف الأكبر" نحو الشرقة للقطاع.

وبحسب وكالة "معا" الفلسطينية، أغلقت المحلات التجارية والمرافق الحيوية والتعليمية في القطاع، التزاما بقرار اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأشارت الوكالة إلى أن الجماهير بدأت بالتوافد لمخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في مليونية العودة المقررة اليوم وغدا الثلاثاء.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى أعلنت عن تعطيل كافة المؤسسات ومرافق الحياة يوم الاثنين المقبل، للمشاركة في "الزحف الأكبر" نحو الحدود.



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