مقاتلات عراقية تستهدف "مقرًا لوجستيًا" لداعش في سوريا

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، عن أن سلاح الجو قصف موقعًا قياديًا لتنظيم داعش في محافظة الحسكة شمال سوريا، وفق بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة.

وقال البيان إن “طائرات مقاتلة من طراز F16 دمرت مقر قيادة للدعم اللوجستي تابعًا لتنظيم داعش جنوب منطقة الدشيشة”، ولم تكشف القيادة في بيانها عن عدد القتلى أو الأضرار التي نجمت جراء القصف الجوي على الموقع.

وفي السادس من الشهر الجاري، قصفت مقاتلات عراقية بأوامر من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي موقعًا للتنظيم جنوب منطقة الدشيشة في سوريا.

وفي الـ19 من نيسان/ أبريل الماضي، شن الطيران العراقي ضربات جوية ضد مواقع “داعش” في محافظة دير الزور السورية، قرب الحدود مع العراق، ما أدى إلى مقتل 36 عنصرًا من التنظيم.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال في الـ10 من نيسان/ أبريل الماضي، إن العراق سيتخذ “كل الإجراءات الضرورية” لمنع مسلحي داعش في سوريا من شن أي هجمات عبر الحدود.

وتشكل الحدود العراقية السورية هاجسًا لبغداد منذ سنوات طويلة، حيث كانت منفذًا لتدفق مقاتلي تنظيم “القاعدة” في السابق، ولاحقًا مسلحي تنظيم داعش.

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