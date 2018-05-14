كيف يرد العراقيون على تدخل ايران المتكرر؟

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (تريسي ابي انطون) - خاص

محاولات ايران المتكررة لتطبيع الشيعة في دول الجوار هي محاولات مستمرة و بشتى الاساليب. فايران عبر السياسة و الدين تحاول فرض نفوذها و قرارها و لعل العراق و محاولاتها المتكررة في هذا البلد خير دليل على نهج ايران .

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لاحظنا في الفترة الأخيرة، منذ أسابيع كيف تعاملت مرجعية النجف عبر خطيب وكيلها في كربلاء الشيخ الكرابلائي حول علاقة الحشد الشعبي في الانتخابات، الكربلائي كان واضحا وهو يتحدث باسم المرجية بان المرجعية ترفضت كتلة الفتح التي تمثّل الحشد الشعبي في البرلمان، وقال موضحا إن من ضحوا بأنفسهم من اجل العراق هم لم يطلبوا مناصب في الانتخابات، فانتم لا تمثلون بالمعنى العام الحشد، وهو ممثل من قبل مؤسسات الدولة. في العراق هناك حشدان: حشد تابع للمرجعية (كتيبة العباس وكتيبة الامام علي) والتي اعلنت عن حل نفسها واندماجها في المجتمع واعتبرت أنها جزءا من القوات المسلحة وليست لها أطماع سياسية وهي كتائب ضحت، وهناك أيضا كتائب من الحشد أيضا ضحت وحاربت ولكن كان لها نسق سياسي آخر هي فعليا من خلال قيادتها تتبع وتموّل من قبل طهران وان تنفذ مشاريع قوية لصالح ايران خارج حدود العراق، ولاحظنا كلام رئيس الوزراء وكان واضحا بأن المرجعية افتت الحشد في الجهاد فقط دفاعا عن المقدسات في العراق، يعني ليس لها من دخل في سوريا، وهذا يخالف ما تريده ايران من خلال الكتائب العراقية الموجودة. لذلك عند التعامل مع الحشد يجب التعامل مع حشدين، حشد المرجية وحشد يتبع لايران، والمرجعية نأت بنفسها بحشدها عن السياسية، انما ايران تحاول من خلال الحشد التسلل إلى البرلمان العراقي.

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