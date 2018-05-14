قوات اماراتية تنفذ عملية الرعد الأحمر على مركز للحوثيين

أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)

دمرت القواتُ الإماراتية العاملة ضمنَ التحالف العربي لدعمِ الشرعية في اليمن مركزَ قيادةٍ لميليشياتِ الحوثي الإيرانية في مديرية الفازة بمحافظة الحديدة.



وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الإماراتية شنت، "فجرَ أمس عمليةَ "الرعد الأحمر"، وهي عملية إغارةٍ برمائية نوعية وخاطفة على أحدِ مراكزِ القيادة والسيطرة التابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديريةِ الفازة التابعة لمحافظة الحديدة.

وأضافت المصادر: "تم خلال العملية تدمير مركز القيادة والاستيلاء على عدد كبير من المعدات والوثائق التابعة للميليشيات الحوثية، بالاضافة إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى الحوثيين أثناء الاشتباك المباشر".



وتأتي هذه العملية في إطار العمليات العسكرية الوقائية، التي تنفذها القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بإسناد من قوات المقاومة الوطنية وألويه العمالقه والتهامية، التي تشن هجوما واسعا على الحوثيين في مديريتي الجراحي وزبيد بالساحل الغربي.



وتهدف العملية إلى القضاء على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية في مختلف الأراضي اليمنية، ومنع ميليشيا الحوثي من زراعة الألغام البحرية، التي تهدد حياة الصيادين، وكذلك تهدد خط الملاحة الدولية من جراء سحب الرياح والأمواج تلك الألغام لعمق البحر الأحمر.

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