قائمة العبادي تتقدم في إنتخابات صلاح الدين والموصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهرت نتائج الانتخابات العامة في العراق تحقيق قائمة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مراتب متقدمة في الموصل التي أعلن منها إنهاء إحتلال داعش للمدينة و في صلاح الدين.

و ذكر ممثلو إئتلاف النصر الذي يتزعمه العبادي أن الإئتلاف حصل على المرتبة الأولى بين القوائم والتحالفات في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في المحافظة الواقعة شمال بغداد.

و أوضح هؤلاء الممثلون أن إئتلاف النصر نال أكثر الأصوات في مراكز الاقتراع بمحافظة صلاح الدين في حين جاء إئتلاف الوطنية الذي يتزعمه نائب رئيس العراقي أياد علاوي ثانيا بعدد الأصوات في الاقتراع بعد إئتلاف النصر.

و في المرتبة الثالثة حل ائتلاف "قلعة الجماهير الوطنية" الذي يترأسه محافظ صلاح الدين وبعده تحالف سائرون المدعوم من التيار الصدري ثم "عراق الأرض"، وتأتي تباعا باقي القوائم الفائزة.

يشار الى أن القوات العراقية أنهت بالكامل إحتلال داعش لمناطق عدة في صلاح الدين أواخر سبتمبر/ أيلول عام 2016.

و بحسب المراقبين فإن الأنبار و هي المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غربا سجلت نسب تصويت متباينة أغلبها لقائمة "الأنبار هويتنا"، تلاها إئتلاف النصر الذي يتزعمه العبادي ثم القوائم الأخرى تباعاً.

و جرت في العراق إنتخابات لإختيار برلمان جديد بنسبة مشاركة بلغت 44.52 بالمائة بحسب المفوضية العليا للانتخابات في وقت تبادلت فيه عدد من القوائم الانتخابية الإتهامات بحدوث عمليات تزوير لأوراق الإقتراع.

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