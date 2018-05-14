جامعة سرت تقيم حفلا بمناسبة اليوم العلمي لكلية الزراعة

أخبار الان | سرت - ليبيا ( محمد السنوسي)

اقيمت صباح اليوم بكلية الزراعة بجامعة سرت محاضرة علمية بمدرج "مصباح العروي"

وذلك احيٱ اليوم العلمي لكلية الزراعة بتعاون مع جهاز إستثمار مياه النهر الصناعي المنطقة الوسطى.

هذا وقد شهد البرنامج الاحتفالي حضور رئيس جامعة سرت وعدد من عمداء الكليات بجامعة وعدد من المهتمين بهذا البرنامج العالمي.

يهدف هذا اليوم العلمي لتعريف بكلية الزراعة ونشاطها العلمي و التعريف بالزراعة كأحد أهم روافد بناء المجتمع التوعية والإرشاد لبعض المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي والتعاون مع المؤسسات العاملة بالقطاع الزراعي بالمدينة لدفع عجلة التنمية الزراعية و إبراز دور جهاز استثمار مياه النهر الصناعي في التنمية الزراعية بمدينة سرت

وكما تم خلال هذا البرنامج افتتاح معرض متنوع من المجسمات والصور توعوية تثقيفية بأهمية الزراعة بأضافه لجناح خاص بكتب المتعلقه بكلية الزراعة وفي ختم البرنامج تم تكريم كل من ساهم في نجاح اليوم العلمي لكلية الزراعة .

اقرأ ايضا: