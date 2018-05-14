ترقب لنتائج الانتخابات العراقية الرسمية

أخبار لآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

حملت النتائج الأولية للانتخابات العراقية الكثير من المفاجآت بعد أن تصدرت قائمتا "الفتح" و"سائرون" نتائج غالبية المحافظات العراقية، أمام قائمة "النصر" التي يقودها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ويتوقع ان تصدر النتائج الرسمية في غضون الساعات القليلة المقبلة.

فيما تستكمل المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم إعلان نتائج الانتخابات في المحافظات الثماني المتبقية فإن نتائج 10 محافظات كشفت عنها في وقت متأخر الليلة الماضية أظهرت فوز تحالفي الصدر والحشد الشعبي بقيادة العامري في معظمها على حساب العبادي، فيما سجلت تراجعًا لعلاوي والمالكي والحكيم والنجيفي.

وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن قائمة الصدر متقدمة، بعد فرز أكثر من نصف الأصوات، مما يشير إلى عودة مفاجئة للزعيم، الذي همشه منافسون تدعمهم إيران الساعية إلى نشر الفوضى في العراق والمنطقة.

وبعد فرز أكثر من 95 بالمئة من الأصوات في 10 من محافظات العراق الـ18، جاء الصدر في المركز الأول ثم كتلة هادي العامري قائد الفصيل الطائفي المسلح الرئيسي، والذي تدعمه إيران، في المركز الثاني.

وجاء رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في المركز الثالث على ما يبدو، رغم أنه خاض الانتخابات باعتباره المرشح الأوفر حظا، في حين كان الخاسر الأكبر المالكي، الذي يقود قائمة ائتلاف دولة القانون.

ولا يعني فوز الصدر المتوقع بالضرورة أن تتمكن كتلته من تشكيل الحكومة المقبلة، إذ يتعين على الفائز بأكبر عدد من المقاعد، أيا كان، التفاوض لتشكيل حكومة ائتلافية، والتي من المتوقع تشكيلها خلال 90 يوما من إعلان النتائج الرسمية.

إلى ذلك أعتبر الاتحاد الأوروبي، أن الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق، تعد خطوة أساسية في بناء ديمقراطية واستقرار في هذا البلد على المدى الطويل.

بدوره هنأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، العراق رئيسا وحكومة وشعبا، بمناسبة إجراء الانتخابات البرلمانية بنجاح، باعتبارها أول انتخابات تجرى بعد الإعلان عن تحرير كامل الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

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