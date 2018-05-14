انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانا بمشاركة جميع الأطراف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تنطلقُ اليوم، الجولة التاسعة من المحادثاتِ حولَ الأزمة السورية في العاصمة الكازاخية أستانا.

وأكدت الخارجية الكازاخية مشاركةَ جميعِ الأطراف المعنية بالحلِ السياسي للأزمة السورية في الجولة التاسعة من المحادثات، من بينها وفودُ الدولِ الضامنة روسيا وتركيا وإيران إضافة إلى النظام السوري والمعارضة، وأضافَ بيانُ الخارجية أن "وفداً من الأردن سيشاركُ في الاجتماعِ بصفةِ مراقب".

ويعدّ اجتماع أستانة الأول بين ممثلي المعارضة السورية والنظام منذ مؤتمر سوتشي للحوار الوطني الذي نظمته موسكو في يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي سيحضرها أيضاً المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن "أستانة 9" ستبحث توحيد الجهود الرامية إلى الهزيمة النهائية لتنظيم داعش، ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة، ومناطق تخفيف التوتر، مشيراً إلى أن الجانب الروسي سيمثله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين.

ومن المقرر تخصيص اليوم الأول من أعمال الجولة التي ترعاها روسيا وتركيا وإيران، لإجراء مشاورات ثنائية ومتعددة الأطراف، تمهيداً لعقد الجلسة العامة الثلاثاء، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستضافت العاصمة الكازاخية أستانة ثمانية اجتماعات حول سوريا كان آخرها في الـ 21 والـ 22 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

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