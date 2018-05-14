الصدر يسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط لا تحزب أو أجندات فيها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يدعم إئتلاف سائرون الفائز الأول في الانتخابات العراقية أعلن سعيه لتأسيس حكومة تكنوقراط خالية من التحزب.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه موقع "تويتر" إننا "سائرون حكمة و وطنية لتكون إرادة الشعب مطلبنا ونبني جيلا جديدا ولنشهد تغييرا نحو الاصلاح وليكون القرار عراقيا فنرفع بيارق النصر ولتكون بغداد العاصمة وليكون حراكنا الديمقراطي نحو تأسيس حكومة أبوية من كوادر تكنوقراط لا تحزب فيها.

و جاء تصريح الصدر بعد قليل من مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعرب فيه عن إستعداده الكامل للعمل والتعاون في تشكيل أقوى حكومة عراقية خالية من الفساد والمحاصصة وغير خاضعة لأجندات.

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