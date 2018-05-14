الرئيس السوداني عمر البشير يجري تعديلا يشمل 13 وزيرا

أخبار الآن | الخرطوم - السودان - (وكالات)

قالت وكالة أنباء السودان، صباح اليوم الإثنين، إن الرئيس عمر حسن البشير، أجاز تعديلا وزاريا شمل ثماني وزارات وخمسة وزراء دولة وعشرة ولاة .

وقال مصدر مسؤول للوكالة، إن تفصيلات التعديل ستُعلن في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم .

ويتوقع مراقبون أن يشمل التعديل جميع وزارات القطاع الاقتصادي بسبب الأزمة الإقتصادية التي يعيشها السودان من غلاء في الاسعار وإنعدام الوقود.

وكان البشير قد أصدر مرسوما فى أبريل بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم غندور من منصبه.

كما أعلن السودان، إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لمفاوضات «سد النهضة» على مستوى وزراء الرى، الذى كان مزمعاً عقده بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد اعتذار مصر عن عدم المشاركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الرى السودانية، محمد عبدالرحيم جاويش، إن «إثيوبيا أبلغت السودان باعتذار مصر عن عدم المشاركة فى الاجتماع الذى دعت إليه أديس أبابا».

وأوضح أن الاجتماع كان مقرراً أن يناقش «الجوانب الفنية والتحضير لاجتماع اللجنة التساعية بين السودان ومصر وإثيوبيا، المكونة من وزراء الخارجية والرى ومديرى المخابرات العامة فى البلدان الثلاثة، والمقرر انطلاق أعمالها اليوم وتستمر ليوم واحد بالعاصمة الإثيوبية»، وتابع: «إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لا يعنى إلغاء اجتماعات اللجنة التساعية ولا يؤثر عليها».





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