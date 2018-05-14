التحالف العربي يطلق عمليات عسكرية واسعة تجاه الحديدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وام)

قال العميد الركن عبد السلام الشحي قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن أن قوات التحالف العربي بدأت عمليات عسكرية واسعة و كبيرة باتجاه مدينة الحديدة و تواصل التقدم شمالا وذلك بالتزامن مع استمرار زخم العمليات غربي محافظة تعز وتطويرها في أكثر من اتجاه حتى تحقق أهدافها النهائية إلى جانب الاستعداد لتنفيذ عمليات نوعية و مفاجئة لا تتوقعها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال الشحي إن قوات المقاومة اليمنية بجميع أنواعها و فئاتها تشارك في العمليات العسكرية إضافة إلى المشاركة الفاعلة للقوات السودانية بروح معنوية عالية و انسجام و تناغم كاملين وبإسناد بري و بحري و جوي من القوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تشهد انهيارات متتالية أمام زحف وتقدم قوات التحالف العربي و المقاومة اليمنية وتتساقط مواقعها تباعا وسط فرار جماعي لعناصرها من جبهات القتال تاركين خلفهم عتادهم و أسلحتهم وقتلاهم بعد السيطرة على مناطق استراتيجية و قطع خطوط إمداد التعزيزات عنهم.

وأكد الشحي أن دفاعات الحوثيين تتهاوى في ظل الانتصارات المتوالية للمقاومة الوطنية بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية. وقد تمكنت هذه القوات من تحرير ميناء الحيمة شمال الخوخه وسط فرار وانهيار لميليشيات الحوثي الانقلابية من جبهات القتال.

وأشار قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي إلى أن عناصر الميليشيات يبيعون أسلحتهم لتأمين وسيلة هروب في ظل استسلام العشرات منهم بعد تضييق الخناق عليهم في جبهات القتال كافة.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي تشهد حالة من الهلع وسط سقوط العشرات من عناصرها ما بين أسير وقتيل بينهم قيادات تعبوية و عملياتية.

وقال إن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تشهد انهيارات متتالية أمام زحف وتقدم قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية.

وأشاد العميد الشحي بالمشاركة الفعالة من القوات السودانية في العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن المقاومة اليمنية بكل فئاتها تشترك في هذه العمليات.

وحول السيطرة على ميناء الحيمة، قال الشحي إن مواقع الميليشيات تتساقط تباعا وسط هروب جماعي لعناصرها من جبهات القتال تاركين عتادهم وأسلحتهم وقتلاهم.

وأضاف الشحي إن العمليات العسكرية ستتواصل حتى تحرير اليمن بالكامل مشيرا إلى أنه سيتم تسليم اليمن لأهله بعد تحريره عزيزا أبيا كريما.

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