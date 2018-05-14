الأمم المتحدة تكشف علاقة كوريا الشمالية بقوات النظام السوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



- تقرير صادر عن الأمم المتحدة يكشف علاقة وطيدة تربط كوريا الشمالية بسوريا وتزويدها بالأسلحة الكيماوية وشحنات صواريخ .

- التقريريسلط الضوء على تحديات مرتبطة بتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية وشكوك حول تورطها بالأسلحة في سوريا .

- التقرير يؤكد أن العلاقة التي تربط كوريا الشمالية بالنظام السوري فاجأ العديد من المراقبين والمحللين في الأمم المتحدة .

- في الثاني من فبراير قامت كوريا الشمالية بتزويد سوريا بالصواريخ الباليستية وأسلحة كيمياوية منذ عام 2012 .

- مدى العلاقة التجارية لكوريا الشمالية مع سوريا فاجأ العديد من المراقبين والمحللين منذ اندلاع الحرب السورية في عام 2011 .

- وأشاد المسؤولون في كوريا الشمالية بصفات القيادة السورية وتضامنهم مع حملاته العسكرية ضد الفصائل المعارضة .

- أول مظاهر تضامن كوريا الشمالية مع الأسد حدثت في المراحل الأولى للحرب السورية في السادس عشر من نوفمبر عام 2012

- ثناء كوريا الشمالية على قيادة الأسد لم يتغير في أبريل عام 2017 ، بعد تهنئة حكومة كوريا الشمالية الأسد في الذكرى السبعين لتأسيس حزب البعث السوري .

- المسؤولون من الجانبين أصروا على أن الخطاب المؤيد للأسد من بيونغ يانغ لم يرافقه دعم عسكري ، منذ عام 2013 .

- تفسير طلبات الحكومة السورية للحصول على مساعدة عسكرية لكوريا الشمالية ، وخبرة في توفير دعم مكافحة التمرد للأنظمة الاستبدادية منذ نهاية الحرب الكورية في عام 1953 .

-العقود الثلاثة الماضية كانت أفريقيا الوجهة الرئيسية لعمليات نشر القوات المسلحة ، و دعمت القوات الكورية حكومة أنغولا في الثمانينات.

- اكتسبت القوات الكورية الشمالية خبرة قتالية على الأراضي السورية خلال حرب عام 1973 .

- تحافظ بيونغ يانغ على علاقات وثيقة مع الحليفين العسكريين الرئيسيين للقوات البرية للأسد إيران وحزب الله .

- وساعدت بيونغ يانغ طهران في المواجهات خلال الحرب العراقية الإيرانية نهاية الثمانينات.

- كوريا الشمالية كانت موردًا رئيسيًا للصواريخ لحزب الله منذ الثمانينيات .

- كما وفرت بيونغ يانغ للمنظمات اللبنانية الدعم في الفترة التي سبقت حرب 2006 بين إسرائيل ولبنان .

- دور بيونغ يانغ كمورد محتمل للأسلحة الكيماوية للحكومة السورية أدى إلى مخاوف من أن كوريا الشمالية يمكن أن يكون لها دور حاسم في ترسيخ أقدامها في سيطرة الأسد على السلطة .

- تكهنات بأن هذه الروابط ما تزال سليمة ، في حين أن المدى الدقيق لتورط كوريا الشمالية في الحرب السورية ما يزال محاطا بالسرية والتكهن .

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