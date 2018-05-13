قتلى وجرحى من الحوثيين بمعارك الجوف وصعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الشرعية تمكنت من قتل أكثر من 10 من مسلحي ميليشيات الحوثي وإصابة آخرين في معارك دارت بين محافظتي الجوف وصعدة.

وقالت المصادر إن القوات الشرعية استكملت تأمين الخط الدولي بين سوق البقع في محافظة صعدة ومنطقة اليتمة التابعة لمحافظة الجوف، بالإضافة إلى تأمين منطقة بير السلامي ومحطة التام الواقعتين على الخط الدولي نفسه.

وتمكنت قوات المقاومة الوطنية، بمشاركة القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي، من تحرير ميناء استراتيجي في الساحل الغربي للبلاد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وذكرت الوكالة أن قوات المقاومة الوطنية، بقيادة العميد طارق صالح بالمشاركة مع ألوية العمالقة والمقامة التهامية، تمكنت من تحرير ميناء الحيمة شمالي الخوخة، وسط فرار ميليشيات الحوثي من جبهات القتال.

ووجهت المقاومة اليمنية ضربات قاصمة لميليشيات الحوثي الإيرانية في الساحل الغربي خلال الأيام الماضية، في إطار العملية العسكرية الكبيرة التي تشنها لدحر المتمردين من كافة المناطق على طول هذه الجبهة.

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