المقاومة اليمنية تحرر ميناء الحيمة في الساحل الغربي للبلاد

أخبار الآن | اليمن - (وكالات)

حررت قوات المقاومة اليمنية ميناء الحيمة شمالي الخوخة وهو ميناء استراتيجي في الساحل الغربي للبلاد ، وسط فرار ميليشيات الحوثي من جبهات القتال.

ووجهت المقاومة اليمنية ضربات قاصمة للحوثيين خلال الأيام الماضية، في إطار العملية العسكرية التي تشنها لدحر المتمردين من كافة المناطق على طول هذه الجبهة.

وتمكنت قوات المقاومة اليمنية، السبت، من تحرير مديرية الوازعية غربي تعز باوتمكنت قوات المقاومة اليمنية، السبت، من تحرير مديرية الوازعية غربي تعز بالكامل، بعد ساعات من نجاح المقاومة في السيطرة على "معسكر العمري" الاستراتيجي على منطقة ذباب الساحلية المحررة، الواقعة غربي محافظة تعز.

وكانت المقاومة قد نجحت في وقت سابق، بإسناد من القوات الإماراتية من تحرير منطقة كهبوب ودحر ميليشيات الحوثي ضمن سلسلة الانتصارات الميدانية التي تحققها على أكثر من جبهة.



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