السعودية: لتحري رؤية هلال رمضان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعت المحكمة العليا في السعودية، الأحد، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الثلاثاء المقبل، التاسع والعشرين من شهر شعبان 1439هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وذكرت المحكمة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1439هـ.

وأضاف البيان: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وتابعت المحكمة: "تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض".

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