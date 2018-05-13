ارتفاع في درجات الحرارة الأحد 13 أيار / مايو في الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



توقعَ المركزُ الوطني للأرصاد في الامارات أن يكونَ الطقس الأحد 13 أيار / مايو مُغبَراً بوجهٍ عام، وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاعٍٍ في درجاتِ الحرارة، فيما ستكونُ الرياحُ جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطةِ السرعة بوجه عام، وتكونُ قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على معظمِ المناطق، خصوصاً المكشوفة.



المركز حذرَ من تدني الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر بسببِ الأتربةِ العالقة المثارة على معظمِ المناطق الساحلية والداخلية وفي عمقِ الخليج العربي وبحر عمان، إلى جانبِ اضطرابِ موجِ البحر، ومن الرياح نشطةِ السرعة وذلك اعتباراً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 2 عصراً من اليوم الأحد.



وأفاد المركز، في تقريرهِ اليومي، بأن حركة الرياح ستكونُ بسرعة 25 إلى 40 كم/‏ساعة بوجه عام، تصل إلى 55 كم/‏ساعة، وتتحولُ إلى شمالية غربية في المساء والليل.

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