ائتلاف علاوي يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات العراقية

أخبار الآن | العراق - (وكالات)

دعا ائتلاف الوطنية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، إلى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية وإعادة الانتخابات بسبب ما سماه التزوير والتضليل.



وأكد الائتلاف على ضرورة إبقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال، إلى حين توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات تعبر عن تطلعات الشعب..

وذكر البيان أن هذه الخطوة جاءت "نظرا لعزوف الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات بشكل واسع، وانتشار أعمال العنف والتزوير والتضليل وشراء الأصوات واستغلال ظروف النازحين والمهجرين".

كما عزا الائتلاف دعوته لإعادة الانتخابات إلى "ضبابية الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات في التصويت الإلكتروني بعد أن اعتاد المواطن على إجراءات مختلفة في كل الانتخابات السابقة".

وأعرب ائتلاف علاوي عن رفضه لمجلس تشريعي يفرض فرضا على المواطن بعيدا عن رغبته، فضلا عن حكومة ضعيفة لا تحظى بالثقة المطلوبة لنجاحها".

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