نحو 24.5 مليون عراقي صوتوا لإختيار حكومة وبرلمان جديدين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدلى العراقيون بأصواتهم في إنتخابات عامة لتشكيل مرحلة سياسية جديدة بعد أن تخلصت مدن شكلت ثلثي مساحة البلاد من إحتلال تنظيم داعش الإرهابي.



و إستقبلت مراكز الاقتراع في العراق الناخبين لإختيار 329 نائبا في البرلمان من بين نحو 7 آلاف مرشح عبر إقتراع مختلط يؤمن حصصا نسبية حيث يتعين على القوائم الفائزة تشكيل إئتلافات للحصول على غالبية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.

و دعت المفوضية العليا للانتخابات في العراق نحو 24 مليوناً ونصف مليون ناخب للاشتراك في الانتخابات موزعون على 18 محافظة تمثل كل واحدة منها دائرة انتخابية بينهم ثلاثة ملايين ونصف مليون ناخب دعوا الى

الانتخابات للمرة الأولى إضافة الى نحو مليون ناخب في خارج العراق.

ويبلغ عدد المرشحين للانتخابات ستة آلاف و 990 مرشحا بينهم ألفان وإحدى عشرة امرأة موزعون على سبعة وثمانين ائتلافا وقائمة ..

أما مراكز الانتخاب فيبلغ عددها ثمانية الاف و959 مركزا يتم التصويت فيها عبر الإقتراع الألكتروني حيث تم توزيع قرابة إحدى عشرة مليون بطاقة إنتخابية.

وبإمكان نحو مليون نازح داخلي التصويت عبر البطاقة الإنتخابية، فيما صوت أكثر من ربع مليون ناخب يسكنون مخيمات للنازحين في166 مركزاً إنتخابياً تتوزع على70 مخيماً في ثماني محافظات.

هذا و يبلغ عدد المقاعد النيابية 329 مقعدا بينها تسعة للأقليات ممثلة بالمسيحيين والشبك والصابئة والإيزيديين والاكراد الفيلية كما تم تخصيص83 مقعدا للنساء.

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