نجاحات متتالية للمقاومة اليمنية في جبهات تعز

أخبار الآن | تعز - اليمن (وكالات)

افادت مصادر عسكرية عن قتل 15 فردا من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران أثناء فرارهم من الوازعية غربي تعز في ضربات للتحالف العربي ، قبيل إعلان التحالف السيطرة على المدينة الواقعة غربي تعز بالكامل ، وكانت قوات المقاومة اليمنية بدعم من القوات المسلحة الإماراتية قد سيطرت على معسكر العمري في الساحل الغربي لليمن.

في الوقت الذي يستمر فيه النزاع في مدن اليمن ، فالدعم الإماراتي مستمر كذلك بعلاقة طردية فيها متمثلاً في بادئ الأمر بمساعدات إنسانية في المدن التي مزقها الصراع والعنف هناك ، وتلاها ذلك إسناد للمقاومة اليمنية لتحرير مديرية الوازعية بالكامل غرب تعز ، إضافة إلى السيطرة على معسكر العمري في الساحل الغربي للبلاد .

عملية عسكرية واسعة كبدت الانقلابيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح ، ومصادر عسكرية أكدت أن استعادة الوازعية تفتح طريق تحرك قوات المقاومة شمالا باتجاه التحيتة والجراحي، ومن ثم إلى الحديدة ، يأتي ذلك الإنجاز العسكري بعد نجاح المقاومة في السيطرة على معسكر العمري الاستراتيجي الواقعة غرب محافظة تعز.

المقاومة اليمنية نجحت في وقت سابق، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية من تحرير منطقة كهبوب ودحر ميليشيا الحوثي ضمن سلسلة الانتصارات الميدانية التي تحققها على أكثر من جبهة، تزامناً مع الضربات الجوية الناجحة التي وجهتها مؤخرا القوات الجوية للتحالف العربي، واستهدفت القيادات الحوثية.

الساحل الغربي لليمن ملتهب أيضاً لما يشهده من عمليات عسكرية واسعة النطاق غرب محافظة تعز أسفرت عن السيطرة على مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية استكمالا لتحرير وتأمين الساحل وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية ، فأولويات عملها طرد الحوثيين من جبهات غرب تعز وإحكام سيطرتها على مفرق المخا ومحيطه وسلسة الجبال المطلة على الساحل.

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