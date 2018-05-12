مقتل 3 أشخاص بانفجار قنبلة جنوبي مدينة كركوك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 3 أشخاص لدى انفجار قنبلة زرعت في سيارتهم جنوبي مدينة كركوك، في حادث ربطته مصادر أمنية بالانتخابات العراقية.

وقالت المصادر إن اثنين من الضحايا من الناخبين بيما كان الثالث مراقبا في مراكز اقتراع قرب بلدة الخان.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وكان التنظيم المتشدد هدد بشن هجمات قبل الانتخابات وهي الأولى التي تجرى منذ هزيمة التنظيم العام الماضي على يد قوات الأمن العراقية بدعم من تحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخابات العراقية بعد يوم شهد نسبة مشاركة ضعيفة في مختلف المدن العراقية.

الى ذلك ذكر مراقبون وممثلو كيانات سياسية في الأنبار غربي العراق أنه تم منعُ ناخبين من الدخول الى مركز الخليج الإنتخابي في منطقة حي الجولان شمالي المدينة حيث أبلغهم موظفون و ممثلو كيان سياسي بأن هذا المركز مخصص للتصويت فقط لأحد اهم الشخصيات المتنفذة في محافظة الأنبار, و أن من لا يختاره خلال الغدلاء بصوته في الإنتخابات فلن يتم السماح له بالدخول الى المركز الإنتخابي.

ويتعين على القوائم الفائزة تشكيل إئتلافات للحصول على غالبية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.

ودعت المفوضية العليا للانتخابات حوالي24 مليونا ونصف مليون ناخب للاشتراك في الانتخابات موزعون على18 محافظة تمثل كل واحدة منها دائرة إنتخابية بينهم ثلاثة ملايين ونصف مليون ناخب تمت دعوتهم الى الانتخابات للمرة الأولى إضافة الى نحو مليون ناخب في خارج العراق.

اقرأ أيضا:

انتخابات العراق: المرشحون والناخبون وقانون التصويت