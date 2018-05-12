رفض حظر التجول في مدن العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (بيان صحفي)

أكدت عمليات بغداد فتح جميع الطرق في العاصمة العراقية بعد رفع الحظر عن حركة المركبات حسب توجيه رئيس وزراء العراقي حيدر العبادي وبالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية.



وقالت اللجنة في بيان إنه تم تنفيذ أمر القائد العام للقوات المسلحة برفع الحظر عن سير العجلات داخل المحافظات من أجل إفساح المجال أمام الناخبين الذين يسكونون في مناطق بعيدة للحاق مراكز الإقتراع والإدلاء بأصواتهم.



وكان العبادي وجه في وقت سابق من يوم السبت برفع حظر حركة العجلات في جميع المحافظات فيما خوّل قادة العمليات فرض حظر جزئي في القواطع التي فيها تهديد أمني حسب تقييم الأجهزة الأمنية والاستخبارية.

و أكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق السبت عدم وجود أي خروقات أمنية خلال العملية الانتخابية في جميع محافظات البلاد.

و قال رئيس اللجنة الفريق موفق عبدالوهاب في بيان إنه "لا يوجد أي خرق أمني في جميع المحافظات" , مضيفاً أن مركز العمليات خوّل قادة العمليات والفرق في المحافظات بتخفيف حظر التجوال ورفعه تدريجياً عن بعض المحافظات العراقية.

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